Свердловское УФАС выявило дорожный картельный сговор на сумму более 1 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области в первом полугодии 2019 года выявило дорожный картельный сговор, в котором начальная цена контракта составила более 1 млрд рублей, сообщил в четверг руководитель УФАС Дмитрий Шалабодов на пресс-конференции в ТАСС.

"Возбуждено уголовное дело в отношении дорожного картеля в городе Екатеринбурге, оно расследуется сейчас Следственным управлением МВД. <…> Начальная цена контракта составила более миллиарда рублей", - сказал он.

Шалабодов добавил, что на сегодняшний день суд доказал наличие картеля и сговора между участниками. Он также добавил, что еще один материал о возбуждении уголовного дела по дорожным картелям находится на рассмотрении в Следственном управлении. Начальная цена контракта в этом случае составляет полмиллиарда рублей.

Всего в УФАС по Свердловской области за первое полугодие 2019 года поступило 54 заявления об антиконкурентных соглашений, возбуждено семь дел о нарушении антимонопольного законодательства, а также 24 административных дела. Наиболее часто выявляемая форма нарушений - сговоры на торгах, где предметом закупок являются медицинское оборудование, медизделия, лекарственные препараты, а также нарушения и торги по строительству и ремонту дорог.