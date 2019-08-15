УФАС по Свердловской области возбудило 24 дела за нарушение закона о рекламе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области возбудили 24 дела по признакам нарушения закона о рекламе, к ответственности привлекли 72 человека. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в четверг.

"Мы в этом году возбудили 24 дела по нарушению закона о рекламе, к ответственности привлекли 72 должностных лица и предпринимателя. Сейчас закон позволяет без рассмотрения дела возбуждать дела и рассматривать нарушения закона о рекламе. Дело рассматриваем в том случае, если на первый взгляд не очевидно нарушение, о котором говорит заявитель. Заявлений таких поступило 286 нарушений закона о рекламе за полгода, что больше чем в прошлом году", - сказал Шалабодов.

По его словам, наиболее частые нарушения законодательства о рекламе за полгода - это оскорбительная реклама, 96 фактов нарушения. 54 факта - реклама, распространяемая с помощью СМС или звонков без согласия абонента, 17 случаев- не указание всех условий предоставления кредита.

Руководитель УФАС по Свердловской области добавил, что сейчас существует проблема распространения конструкций в виде самовольных установленных скамеек и конструкций для велопарковки с рекламой. "Я буквально вчера предупреждение подписал о демонтаже подобных конструкций и направил в адрес министра по управлению государственного имущества в Свердловской области", - отметил Шалабодов.

Ранее авиакомпания "Уральские авиалинии" была оштрафована на 100 тыс. рублей сотрудниками УФАС по Свердловской области за использование символики чемпионата мира по футболу 2018 года в своих буклетах. Сейчас, по словам Шалабодова, суд первой инстанции подтвердил факт нарушения закона, но компания в апелляционном процессе оспаривает решение суда и правомерность наложения штрафа. Свердловским УФАС России в 2019 году были закончены два дела по недобросовестной конкуренции в части использование символики чемпионата мира по футболу 2018, - добавил Шаболдов.