Суд в Челябинской области вынес приговоры сотрудникам интернет-магазина за наркоторговлю

ЧЕЛЯБИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска признал виновными в продаже наркотиков через интернет-магазин девятерых мужчин и одну женщину. В зависимости от степени вины им назначено наказание от условного до 13 лет лишения свободы, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе областной прокуратуры.

"Центральным районным судом Челябинска осуждены 10 жителей области, входивших в преступное сообщество, занимавшееся сбытом наркотических средств через интернет-магазин "Парфюмер". <...> За совершение преступлений девяти мужчинам судом назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок от 7,5 до 13 лет. Женщине за хранение наркотических средств без цели сбыта назначено наказание в виде лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, преступное сообщество с октября 2016 года по февраль 2017 года на территории Челябинской области реализовало через интернет более 4 кг наркотиков. Подсудимые вину признали частично. Причастность к преступному сообществу отрицали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области ТАСС рассказали, что в ходе предварительного следствия было установлено, что торговавшие наркотиками граждане состояли в преступном сообществе. "Распространением наркотических средств они занимались бесконтактным способом на территории Челябинской области, Тюмени, Перми, Ижевска, Казани, Екатеринбурга, Уфы, Оренбурга и других городов. Всего сотрудниками полиции пресечена деятельность 48 членов этого преступного сообщества, в отношении остальных уголовные дела рассматриваются в судах. При проведении обысков изъято 10 кг синтетического наркотического средства, 2 млн рублей, девять автомобилей. Также налагался арест на их недвижимое имущество", - сказали в пресс-службе.