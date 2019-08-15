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Региональные и межмуниципальные дороги в УФО обеспечены связью на 67%

По данным полпредства, без связи остается порядка шести тысяч километров дорог

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Автодороги регионального и межмуниципального уровня покрыты мобильной связью только на 67%. Без связи остается порядка шести тысяч километров дорог, сообщил в четверг ТАСС помощник полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УФО) Евгений Гурарий.

"Если посмотреть мониторинг, то, только по нашим данным, 67% региональных и межмуниципальных Уральского федерального округа покрыты сотовой связью. То есть с учетом протяженности дорог, более 6 тыс. километров региональных и межмуниципальных дорог находятся без связи", - сказал он.

Гурарий отметил, что на данный момент минимальная задача - обеспечить покрытие любого участка дороги хотя бы одним оператором, чтобы было возможно совершить вызов по номеру "112". "Потом мы может говорить о переходе к более комплексному подходу", - добавил он.

По мнению помощника полпреда, для обеспечения связью необходимо решить вопрос с электроснабжением станции передвижной радиотелефонной связи.

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