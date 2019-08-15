{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Неустановленная автоцистерна стала источником разлива нефтепродуктов на реке в Сургуте

В Природнадзоре округа сообщили, что на месте источника слива остались следы от машины

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 августа. /ТАСС/. Специалисты Природнадзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) выяснили, что источником разлива нефтепродуктов на реке Сайма в городе Сургут стала неустановленная автоцистерна. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель ведомства Сергей Пикунов.

На эту тему

Утром 14 августа на реке Сайма был обнаружен разлив нефтепродуктов, работы по его утилизации начались оперативно, опасности для жителей и животного мира нет. Общая площадь разлива составила около 2 тыс. кв. м.

"Наши специалисты обнаружили источник разлива. Нефтепродукты слили из неустановленной автоцистерны. На месте источника слива остались следы от машины, из которой был слив", - сказал Пикунов.

По его словам, по факту загрязнения реки Природнадзор возбудил административное дело, ведутся поиски виновного. "Материалы по данному факту мы направили в полицию. Там есть видеокамеры. Надеемся, что удастся найти того, кто слил нефтепродукты", - добавил Пикунов, уточнив, что ликвидация загрязнения продолжается.

Сайма - небольшая река, протекающая, в частности, по территории Сургута, крупнейшего муниципалитета Югры, в котором проживают более 376 тыс. человек.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
После пожара в колонии в Свердловской области возбуждено уголовное дело
Пожар на территории ИК строгого режима в поселке Гари произошел 8 июня
Читать полностью