Неустановленная автоцистерна стала источником разлива нефтепродуктов на реке в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 августа. /ТАСС/. Специалисты Природнадзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) выяснили, что источником разлива нефтепродуктов на реке Сайма в городе Сургут стала неустановленная автоцистерна. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель ведомства Сергей Пикунов.

Утром 14 августа на реке Сайма был обнаружен разлив нефтепродуктов, работы по его утилизации начались оперативно, опасности для жителей и животного мира нет. Общая площадь разлива составила около 2 тыс. кв. м.

"Наши специалисты обнаружили источник разлива. Нефтепродукты слили из неустановленной автоцистерны. На месте источника слива остались следы от машины, из которой был слив", - сказал Пикунов.

По его словам, по факту загрязнения реки Природнадзор возбудил административное дело, ведутся поиски виновного. "Материалы по данному факту мы направили в полицию. Там есть видеокамеры. Надеемся, что удастся найти того, кто слил нефтепродукты", - добавил Пикунов, уточнив, что ликвидация загрязнения продолжается.

Сайма - небольшая река, протекающая, в частности, по территории Сургута, крупнейшего муниципалитета Югры, в котором проживают более 376 тыс. человек.