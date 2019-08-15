После пожара в колонии в Свердловской области возбуждено уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено о халатности после крупного пожара в исправительной колонии №8 (ИК-8) в поселке Гари Свердловской области. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, расследование уголовного дела, а также рассмотрение актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры.

8 июня на территории исправительной колонии строгого режима в поселке Гари произошел пожар в производственном ангаре с переходом на жилые корпуса. Общая площадь составила 3000 кв. метров. Пострадавших не было. Колония расположена в 542 км от областного центра. Ее максимальная вместимость составляет 600 заключенных.

В настоящее время для восстановления комплекса административных зданий исправительного учреждения проведена очистка территории, разрабатывается проектная строительная документация.