Власти заявили, что нефтепродукты попали в реку в Сургуте через ливневую канализацию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 августа. /ТАСС/. Загрязнение нефтепродуктами реки Саймы на площади около 2 тыс. кв. метров в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) произошло через ливневую канализацию, сообщил в пятницу ТАСС советник главы города Александр Оверчук.

Утром 14 августа на реке был обнаружен разлив нефтепродуктов, работы по его ликвидации были начаты оперативно, опасности для жителей и животного мира нет. Общая площадь разлива составила около 2 тыс. кв. м. Как сообщил ТАСС руководитель Природнадзора Югры Сергей Пикунов, источником разлива нефтепродуктов стала неустановленная автоцистерна. По факту загрязнения реки Природнадзор возбудил административное дело.

"В результате проведенного обследования установлено, что загрязнение нефтепродуктами реки Саймы произошло через ливневую канализацию, впадающую в реку в районе улицы Университетская. Виновные лица устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за двое суток нефтепродукты собраны на площади более 1,4 тыс. кв. метров, объем собранных нефтепродуктов составил более трех кубометров, также собран один кубометр загрязненной почвы с травой. "Осталось собрать нефтепродукты в реке с площади 600 кв. метров", - добавил собеседник агентства.

Сайма - небольшая река, протекающая по территории Сургута, крупнейшего муниципалитета Югры, в котором проживают более 376 тыс. человек.