В Ханты-Мансийске открыли первый речной скоростной маршрут

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 августа. /ТАСС/. Первое скоростное судно на подводных крыльях (СПК) "Валдай 45Р" вышло на маршрут в Ханты-Мансийске. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе компании-разработчика судна АО "Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева".

"Сегодня серийное скоростное пассажирское речное судно на подводных крыльях "Валдай 45Р" вышло на регулярный маршрут Ханты-Мансийск - Сургут - Банный. Данный маршрут существует с 1998 года и ранее обслуживался теплоходами проекта 14200 "Линда", - сообщили в пресс-службе.

Протяженность маршрута составляет 422 км, время в пути от Ханты-Мансийска до Банного составит около 9 часов. "Судно "Линда" преодолевало то же расстояние более чем за 11 часов", - подчеркнули в пресс-службе.

Стоимость поездки по маршруту варьируется от 164 до 1412 рублей в зависимости от пункта назначения. "Данный маршрут востребован пассажирами, так как по пути его следования есть населенные пункты, куда можно добраться исключительно по воде. В среднем за навигационный период с 15 мая по 15 октября маршрутом пользуются около 4500 пассажиров", - отметили в компании.

Судно на подводных крыльях

СПК "Валдай 45Р" вмещает 45 пассажиров. Его разработчиком является АО "ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева" совместно с АО "НПП "Радар ммс". "Валдай 45Р" был создан в рамках реализации государственной программы РФ "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы". Головное судно было представлено в 2018 году.

Теперь в России курсирует два СПК "Валдай 45Р" - первое в начале августа вышло на популярный туристический маршрут Нижний Новгород - Городец. Третье судно выйдет на маршрут Ханты-Мансийск - Нялино, а четвертый "Валдай 45Р" будет обслуживать маршрут Нижний Новгород - Макарьево.