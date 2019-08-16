Врио главы Зауралья предложил ввести новые рейсы в аэропорту Кургана

КУРГАН, 16 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил ввести новые рейсы в местном аэропорту, который на данный момент обслуживает только один - Курган - Москва. Для этого необходима поддержка федерального правительства, сообщил он на совещании с первым вице-премьером - министром финансов Антоном Силуановым в Кургане.

"Сегодняшний аэропорт находится в "спящем" состоянии, единственный рейс в день только в Москву. Мы с коллегами из аэропорта переговорили, здесь тоже просим вашей поддержки, хотя бы два рейса [до Москвы], потому что [единственный] рейс уходит битком, как автобус. Мы говорим с авиакомпаниями, чтобы организовать второй рейс в Москву, есть понятные слоты, есть понятные аэропорты", - сказал Шумков.

Врио главы региона также предложил ввести в летний период по одному рейсу в неделю до Симферополя и Санкт-Петербурга. "И с учетом того, что почти 50 тыс. жителей Курганской области работают на севере Тюменской области, в том числе вахтовым методом, востребован сквозной рейс Тюмень - Сургут - Новый Уренгой на маломерном самолете. <…> Если будет поддержка со стороны федерального правительства, я полагаю, что все будет в разы быстрее", - добавил Шумков.

Согласно данным сайта аэропорта Кургана, в 2018 году он увеличил пассажиропоток на 38%, за год здесь приняли более 87 тыс. человек, в 2017 году - более 63 тыс. человек.