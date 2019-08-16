Медики начнут оказывать паллиативную помощь жителям Югры на дому

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 августа. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на заседании в пятницу утвердило программу развития региональной системы оказания паллиативной помощи, согласно которой, в частности, этот вид помощи будет оказываться пациентам дома, сообщили журналистам в окружном департаменте общественных и внешних связей.

"Любая программа, принимаемая в регионе в области здравоохранения, нацелена на увеличение продолжительности и качества жизни югорчан. <…> Сейчас одобрен программный документ, подразумевающий организацию паллиативной помощи", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности директора окружного департамента здравоохранения Владислава Нигматулина.

По его словам, данной программой в частности предусмотрена организация амбулаторной паллиативной службы. "Она позволит оказывать необходимые медицинские услуги пациентам дома - в привычных и комфортных для них условиях, в окружении близких людей. Документом [также] предусмотрено обучение родственников правилам оказания паллиативной помощи. Таким образом, они получат необходимые навыки ухода за больными, использования лекарственных средств", - добавил он.

Отдельным блоком в программу включены мероприятия по повышению качества и доступности обезболивания, включая доступность лекарственных препаратов. Ожидается, что в Югре появятся аптечные организации, осуществляющие изготовление необходимых лекарственных препаратов, увеличится количество точек их отпуска.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, ежегодно паллиативную медицинскую помощь в Югре получают более пяти тысяч жителей.