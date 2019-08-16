"Ласточка" может связать Курган с Екатеринбургом

КУРГАН, 16 августа. /ТАСС/. Проект скоростного поезда "Ласточка", который будет ходить между Курганом и Екатеринбургом, получил предварительную поддержку министерства транспорта и РЖД. Об этом в пятницу сообщил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков во время доклада на совещании с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым.

"Ласточка" Курган - Екатеринбург... Нас предварительно поддержал Минтранс, есть подтверждение от РЖД при определенных условиях. Мы считаем, что это сильно поможет, потому что Екатеринбург - это развивающийся мегаполис, мы ездим к ним на работу и полагаем, что при наведении порядка и повышении комфортности города Кургана они будут приезжать к нам", - сказал Шумков.

Силуанов проводит в Кургане совещание по реализации трех нацпроектов: "Производительность труда и поддержка занятости", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт". На совещании он также обсудит с руководством Курганской области план ускоренного социально-экономического развития региона.