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Подачу газа в Полевском восстановили после аварии

Без газоснабжения оставались почти 20 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Подача газа в жилых домах Полевского городского округа в Свердловской области возобновлена после аварии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области в пятницу.

"В 16:00 мск подача газа потребителям, нарушенная из-за повреждения газопровода 14 августа, восстановлена. Пуск газа в дома, где не оказалось хозяев в момент работы специалистов газовой службы, будет осуществляться индивидуально", - говорится в сообщении.

Повреждение газопровода произошло в Полевском городском округе Свердловской области 14 августа, без газоснабжения остались почти 20 тыс. человек.

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