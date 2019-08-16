Мэрия Екатеринбурга наградит экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга наградит экипаж аэробуса A321, совершившего аварийную посадку на поле в Подмосковье. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Планируется награждение от города Екатеринбурга", - сказал собеседник агентства, уточнив, что форма и время награждения в данный момент обсуждаются.

16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье и наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.