Новый ГПЗ "Роснефти" в Югре даст бюджету ежегодно 500 млн рублей за счет налогов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 августа. /ТАСС/. Новый инвестиционный проект "Роснефти" - Майский газоперерабатывающий комплекс в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры позволит ежегодно привлекать в бюджет 500 млн рублей за счет налогов. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в департаменте экономического развития Югры.

В правительстве Югры ТАСС сообщали, что власти региона приняли решение выделить земельный участок без торгов Майский газоперерабатывающий комплекс. По словам заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева, решение о его выделении согласовано, сейчас идет проектировка комплекса.

"Советом при правительстве Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности принято решение одобрить предоставление без торгов "РН-Юганскгазпереработка" земельного участка для строительства Майского газоперерабатывающего комплекса на территории Нефтеюганского района. <…> Реализация проекта позволит увеличить объем налоговых поступлений на 500 млн. ежегодно и создание более 200 рабочих мест", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

В сообщении отмечается, что соглашение о реализации проекта планируется заключить между департаментом экономического развития Югры и "РН-Юганскгазпереработка" "в ближайшее время", но точной даты не называется.

"Срок реализации [строительства комплекса] 2019-2022 гг. Объем инвестиций - 22 млрд рублей", - добавили в департаменте экономического развития Югры.

"Роснефть" в 2017 году создала дочернее предприятие "РН-Юганскгазпереработка" для реализации проекта строительства Майского газоперерабатывающего комплекса в Западной Сибири. В годовом отчете за 2018 год компания сообщала, что разработана проектная документация строительства комплекса, в том числе для прохождения государственной и экологической экспертиз, а также проведены инженерные изыскания. Сроки реализации проекта, планируемые производственные мощности, а также необходимый объем инвестиций не раскрывались. Проект реализуется для дальнейшего развития газопереработки и газохимии "Роснефти".

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