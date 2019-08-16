Бюджеты муниципалитетов Челябинской области вырастут на 800 млн рублей в 2020 году

ЧЕЛЯБИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Власти Челябинской области разрешили муниципалитетам в 2020 году зачислить в свои бюджеты до 60 процентов отчислений от налога, которым облагается малый бизнес. В результате муниципальные бюджеты вырастут на 800 млн рублей, это позволит активнее решать проблемы благоустройства и развивать территории, сообщил в пятницу на форуме лучших муниципальных практик временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Текслер.

"Сейчас не устраивает большое количество жалоб, которое поступает от наших жителей о том, что им тяжело подойти или проехать к школе, к больнице, к детскому саду. И те решения, которые были приняты, это средства около 800 млн рублей, которые в следующем году получат конкретные районы наших муниципалитетов. Основная задача для них при этом заключается в том, чтобы навести порядок в этой сфере", - сказал Текслер.

По его словам, сейчас в местные бюджеты области зачисляется 50 процентов отчислений от налога по упрощенной системе, то есть налога с малого бизнеса. С 2020 года норматив увеличен до 60 процентов. "Если муниципалитеты эффективно воспользуются этой преференцией как стимулом для развития малого бизнеса, как средством для решения самых насущных задач, то мы готовы к полному зачислению данного налога в местные бюджеты", - отметил он.

Шестой международный форум лучших муниципальных проводится в Челябинске Союзом российских городов при поддержке врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера и Челябинской городской думы. Мероприятие посвящено вопросам реализации национальных проектов.