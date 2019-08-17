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Командир аварийно севшего в Подмосковье A321 открыл футбольный матч в Екатеринбурге

Перед этим весь экипаж самолета вышел на поле под овации болельщиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Командир аэробуса A321, совершившего аварийную посадку в поле возле аэропорта Жуковский, нанес первый символический удар по мячу в матче шестого тура Российской футбольной премьер-лиги между командами "Урал" (Екатеринбург) и "Крылья Советов" (Самара), передает корреспондент ТАСС со стадиона "Екатеринбург-Арена".

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Перед этим весь экипаж, включая госпитализированного ранее второго пилота Георгия Мурзина, вышел на поле под овации болельщиков обеих команд. Пилоты и бортпроводники поприветствовали болельщиков в ответ и сделали совместные фотографии с участниками матча.

"Этот акт смелости и отваги экипажа должен стать примером для каждого из нас. Каждый из нас может стать героем", - объявил комментатор матча.

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