Один из энергоблоков Белоярской АЭС на Урале остановлен из-за ложного срабатывания защиты

ТАСС, 18 августа. Автоматика в воскресенье утром остановила работу четвертого энергоблока Белоярской АЭС в Свердловской области из-за ложного срабатывания защитной системы. Об этом сообщается на сайте компании "Росэнергоатом".

"В воскресенье 18 августа 2019 года в 09 часов 15 минут местного времени (07:15 мск) действием автоматической защиты остановлен энергоблок № 4 Белоярской АЭС. Причиной отключения энергоблока послужило ложное срабатывание одной из защитных систем. Остановка энергоблока произведена по штатному алгоритму по нормальной схеме", - говорится в сообщении.

Радиационный фон в окрестностях станции находится на уровне естественного фона. В настоящий момент продолжает работу третий энергоблок.

"После выяснения причин ложного срабатывания одной из защитных систем энергоблок вновь будет включен в сеть и возобновит работу", - отмечают в пресс-службе "Росэнергоатома".

В персс-службе электростанции сообщили, что инцидент не повлиял на энергосистему Урала. "Все энергоблоки вырабатывают энергию в единую энергосистему Урала, а через нее - в энергосистему России. Когда на каких-либо энергоблоках меняется нагрузка, диспетчера системы перераспределяют потоки. Поэтому инцидент никак не повлиял не энергосистему", - пояснил собеседник агентства.

Это уже второе за лето отключение четвертого энергоблока Белоярской АЭС. 12 июля он был отключен после получения сигнала о неисправности одного из конденсаторов генераторного выключателя и возобновил работу 16 июля.