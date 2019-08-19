Речной и воздушный транспорт на Ямале приостановил работу из-за тумана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Вертолетные рейсы из Салехарда в села Мыс Каменный и Сеяха на севере Ямала задержаны из-за тумана. Об этом сообщается в понедельник в официальной группе департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа "ВКонтакте".

"По метеоусловиям (туман) до 11:00 (9:00 мск) задержаны авиарейсы: Салехард - Яр-Сале - Новый Порт - Мыс-Каменный и обратно, Салехард - Яр-Сале - Мыс Каменный - Сеяха и обратно", - говорится в сообщении.

Кроме того, по метеоусловиям задержан рейс пассажирского судна "Рэм Вяхирев" по маршруту Салехард - Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале - Ныда и обратно, добавили в департаменте.