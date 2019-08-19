Два человека погибли в результате аварии в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Челябинской области в понедельник утром. В результате двое взрослых погибли, две несовершеннолетние пассажирки получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Главного управления МВД по региону.

"Около 08:45 (06:45 мск) на 35-м километре автодороги Троицк - Степное произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2106 и Suzuki Grand Vitara. В результате ДТП погибли 70-летний водитель отечественного автомобиля и 67-летняя пассажирка. Находившиеся в салоне того же авто несовершеннолетние девочки 14 и 9 лет получили травмы и были госпитализированы. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает все обстоятельств и причины произошедшего. Известно, что все участники ДТП являются жителями Троицкого района Челябинской области. Водитель Suzuki ехал в сторону Магнитогорска.