Военные разведчики на учениях в Челябинской области освободили условных заложников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Бойцы разведывательных групп отработали освобождение заложников на учениях, завершившихся в Челябинской области. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

"По замыслу учений условные террористы захватили населенный пункт и взяли в заложники местное население. Военнослужащие разведывательного подразделения были подняты по тревоге и переброшены воздушным и наземным способом к месту проведения специальной операции по уничтожению "террористов", - сообщили в пресс-службе.

Разведчики в полной боевой экипировке и с оружием вплавь преодолели водную преграду. Затем они определили местонахождение противника в одном из зданий и уничтожили условных террористов с помощью снайперов. "Бронегруппы на бронетранспортерах БТР-82А блокировали захваченный населенный пункт, а штурмовые подразделения провели зачистку зданий и освободили заложников", - добавили в округе.

Всего к учениям было привлечено свыше 500 военнослужащих и задействовано более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ.