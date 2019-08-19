В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в пакете

ТАСС, 19 августа. Директор пансионата для ветеранов в Тюмени, в котором, по сообщению местных СМИ, труженицу тыла похоронили в полиэтиленовом пакете, уволен. Об этом в понедельник сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального департамента социального развития Лариса Спицына.

Ранее местные СМИ опубликовали информацию о том, что умершую 91-летнюю женщину похоронили в полиэтиленовом мешке, а до этого тело неделю пролежало неделю. Департамент социального развития региона начал проверку по факту публикаций.

"Департамент социального развития объявил руководителю учреждения [Владимиру Максименко] выговор за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. С 19 августа руководитель уволен приказом заместителя губернатора Тюменской области", - сказала Спицына.

Пресс-секретарь уточнила, что департамент продолжает проверку деятельности учреждения.

Пансионат для ветеранов войны и труда находится в Тюмени, в нем оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, пострадавшим от политических репрессий. По данным сайта учреждения, на данный момент в нем проживает 108 человек.