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Дорожное сообщение с уральским селом восстановили после подтопления моста

Сообщение с Кумарьинским было приостановлено 5 августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Автотранспортное сообщение с селом Кумарьинское Туринского городского округа (Свердловская область), которое было приостановлено 5 августа из-за подтопления моста в результате сильных ливней, полностью восстановлено. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области .

"Низководный мост у села Жуковского в Туринском городском округе, подтопленный в результате дождевого паводка, освободился от воды. После обследования моста специалистами Туринского дорожно-ремонтного строительного управления и уборки мусора транспортное сообщение с селом Кумарьинское, которое было ограничено из-за подтопления моста, полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на время подтопления моста была организована круглосуточная работа лодочной переправы. Жизнеобеспечение населения поселка (13 человек) нарушено не было.

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