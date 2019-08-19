Прокуратура на Ямале потребовала лишить полномочий депутата гордумы Салехарда из-за взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) потребовала лишить полномочий депутата городской думы Салехарда Мкояна Андраника, который был осужден за дачу взятки в крупном размере. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства в понедельник.

"На момент вынесения приговора Мкоян Андраник являлся депутатом городской думы города Салехарда. В этой связи прокуратурой округа в адрес председателя Салехардской городской думы направлена информация для принятия мер по досрочному прекращению полномочий данного депутата в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в сообщении.

30 апреля Салехардский городской суд признал гендиректора строительной компании "ЯмалЖилСтрой" Мкояна Андраника виновным в даче взятки сотрудникам территориального управления Росрыболовства в размере 200 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу 15 июля. Подсудимому был назначен штраф в 12 млн рублей, который он выплатил накануне. Также приговор предполагает лишение права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях в течение пяти лет.