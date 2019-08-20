В Югре возбуждено уголовное дело по факту пропажи двух школьников на реке

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в связи с пропажей двух детей на реке Ляпин в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления СК.

"По факту безвестного исчезновения подростков <…> возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

В понедельник жители села Саранпауль нашли моторную лодку, на которой дети отправились на рыбалку. Пропали мальчики 2003 и 2004 годов рождения, их продолжают искать.