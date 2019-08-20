Покрас Лампас приедет в Екатеринбург восстанавливать свою испорченную работу 26 августа

"Сейчас мы укладываем асфальт для создания пешеходной дорожки, а потом поверх будет Лампас восстанавливать работу. Краска местами облупилась, но будем реставрировать. Хотим успеть в этом году. Покрас Лампас приедет 26 августа", - сказал Клец.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Художник-каллиграф Покрас Лампас (Арсений Пыженков) приедет в Екатеринбург для восстановления испорченной коммунальщиками композиции на площади Первой пятилетки 26 августа. Об этом во вторник на брифинге сообщила журналистам координатор фестиваля Stenograffia, в рамках которого была создана работа, Анна Клец.

Коммунальные службы Екатеринбурга 19 июля начали класть асфальт поверх рисунка Лампаса, созданного во время фестиваля, позже работы были приостановлены. Повреждена примерно одна десятая часть граффити, она залита гудроном.

Площадь работы художника составляет более 6,5 тыс. кв. м, на ней отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича. В работе использовались красный, черный и серебряно-серый цвета. Граффити было закончено 8 июля, работы были согласованы с мэрией Екатеринбурга.

Как ранее сообщала пресс-служба администрации города, коммунальные работы на месте граффити Покраса Лампаса не были согласованы с властями. По словам мэра города Александра Высокинского, администрация накажет виновных, испортивших работу художника.

О фестивале

Stenograffia - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга. Фестиваль начал работу в 2010 году. По оценке экспертов, он влияет на развитие российского уличного искусства и является площадкой для реализации молодых художников и демонстрации талантов мастеров стрит-арта. Мероприятие завоевало звание лучшего проекта в области социальных коммуникаций и благотворительности на всероссийском конкурсе "Серебряный лучник".