Челябинские депутаты разработали законопроект, регулирующий размещение киосков

"Свой [областной] закон [о некапитальных торговых объектах] мы разработали. <…> В следующий четверг он будет принят в первом чтении. К сентябрю его должны принять во втором и третьем чтениях", - сказал глава комитета.

ЧЕЛЯБИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области, где в Магнитогорске возник конфликт между владельцами киосков и администрацией, разработали региональный закон о некапитальных торговых объектах (НТО). Об этом во вторник на совещании с представителями предпринимательского сообщества сообщил председатель комитета по экономической политике и предпринимательству областного парламента Константин Захаров.

По словам Захарова, законопроект регулирует правоотношения в сфере размещения НТО, в частности размещение НТО без проведения торгов.

"История с принятием федерального закона [о некапитальных торговых объектах затягивается]. Поэтому Челябинская область с созданием регионального закона, регулирующим эти отношения, на правильном пути", - сказал присутствовавший на встрече президент Ассоциации мелкорозничной торговли Владлен Максимов.

Председатель магнитогорского профсоюза предпринимателей "Магнитка Бизнес" Алина Азанова после совещания сказала ТАСС, что киоскеры частично удовлетворены разработанным законопроектом. Часть конфликтов с чиновниками он, скорее всего, позволит урегулировать. "Но к документу написаны замечания. Не знаю, будут ли они учтены депутатами во время принятия закона", - отметила она.

В декабре 2018 года состоялась рабочая поездка в Магнитогорск уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, во время которой он провел встречу с владельцами ларьков. На нее пришли порядка 40 человек, которые пожаловались на то, что местные власти якобы навязывают им невыгодные договоры аренды земли и размещения ларьков, а тем, кто не подписывает, объекты сносят. После этого в областном Заксобрании ТАСС сообщили, что депутаты готовы продолжить разработку регионального закона об НТО.

По данным профсоюза "Магнитка Бизнес" на август 2019 года, количество НТО в городе за последние два года сократилось примерно с 800 до примерно 200.