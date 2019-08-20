ФАС проверит цены на авиарейс из Кургана в Москву

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Курганское управление Федеральной антимонопольной службы рассмотрит экономическую обоснованность стоимости билетов на авиарейс Курган - Москва и обратно после жалобы, поступившей от одной из пассажирок. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства во вторник.

По поводу установленных цен в УФАС обратилась жительница Москвы. "Курганским УФАС России заявление принято к рассмотрению и в настоящее время изучается вопрос об экономической обоснованности установления стоимости на перелет Курган - Москва - Курган", наличия доминирующего положения авиакомпании Utair на рынке авиаперевозок в границах Курганской области и признаков монопольно высокой цены на услуги авиаперевозок", - говорится в сообщении.

В заявлении жительницы Москвы уточняется, что цена билетов за двух пассажиров - взрослого и ребенка - в размере 16 тысяч рублей за билет эконом-класса является высокой, поскольку услуги по перевозке пассажиров авиарейсами Курган - Москва и Москва - Курган оказывает только один авиаперевозчик - Utair.

Ежедневный рейс до Москвы является на данный момент единственным в расписании курганского аэропорта. 16 августа на совещании с первым вице-премьером - министром финансов Антоном Силуановым в Кургане врио губернатора Вадим Шумков предложил увеличить количество рейсов до Москвы как минимум до двух ежедневно, а также ввести в летний период один еженедельный рейс до Симферополя и один до Санкт-Петербурга.

Согласно данным сайта аэропорта Кургана, в 2018 году он увеличил пассажиропоток на 38%, за год здесь приняли более 87 тыс. человек, в 2017 году - более 63 тыс. человек.