Суд привлек врио челябинского губернатора к процессу по иску экс-главы региона к ФАС

ЧЕЛЯБИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы привлек врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера в качестве третьего лица к процессу по иску экс-губернатора региона Бориса Дубровского и компании "Южуралмост" о признании незаконными действий Федеральной антимонопольной службы России (ФАС). Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе челябинского управления ФАС.

В 2018 году, когда Дубровский был губернатором Челябинской области, ФАС России возбудила в отношении него, Министерства дорожного хозяйства региона и компании "Южуралмост" дело о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения контрактов на ремонт дорог на сумму свыше 8 млрд рублей. Позже дело передали в правоохранительные органы, а Дубровский подал иск в суд к ФАС.

"Суд принял ходатайство о привлечении врио губернатора Челябинской области в качестве третьего лица именно как органа власти. То есть не конкретного лица, а независимо от того, кто сейчас занимает данную позицию. Таковы правила действующего законодательства, что при рассмотрении аналогичных дел губернатора привлекают в качестве органа власти", - сказали в управлении ФАС.

Борис Дубровский 15 января 2014 года указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области, 14 сентября избран губернатором региона, в марте 2019 года подал в отставку.