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Пострадавшая в Челябинске в ДТП с микроавтобусом девушка умерла в больнице

Всего в результате аварии пострадали 13 пассажиров

ЧЕЛЯБИНСК, 20 августа. /ТАСС/. Несовершеннолетняя пассажирка микроавтобуса, столкнувшегося в Челябинске с "КамАЗом" в ночь на вторник, умерла в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления здравоохранения администрации города.

"Пострадавшая в ДТП 17-летняя девушка скончалась", - сказали в пресс-службе.

По данным управления здравоохранения, всего в ДТП пострадали 13 пассажиров, в том числе 17-летняя девушка, которая получила тяжелые травмы. По итогам дополнительного обследования девятерых госпитализировали с различными травмами, а четверых отправили на амбулаторное лечение.

Ранее полиция сообщала об 11 пострадавших.

По данным ГИБДД, инцидент произошел в 01:10 по местному времени (23:10 мск понедельника). "КамАЗ" врезался в ехавший впереди автобус Peugeot.

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