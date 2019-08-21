Два ударных вертолета Ми-24П поступили на вооружение вертолетной бригады ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Два ударных вертолета Ми-24П поступили на вооружение бригады армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Свердловской области, сообщила в среду пресс-служба округа.

"Многоцелевые ударные вертолеты значительно повысят боевые возможности бригады армейской авиации. Экипажи будут выполнять задачи в рамках летных тактических учений, а также применяться в различных тактических учениях от ротного до бригадного звена. Летчики эскадрильи прошли теоретическое и практическое обучение в центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области", - говорится в сообщении.

Ударный вертолет Ми-24П (Hind-F, по классификации НАТО) является модернизированной версией Ми-24. Ми-24П предназначен для нанесения ударов по скоплениям живой силы, борьбы с техникой, в том числе бронированной, уничтожения низколетящих малоскоростных воздушных целей.