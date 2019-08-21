В одном из районов Югры ввели режим ЧС после пропажи двух школьников на реке

В понедельник жители села Саранпауль нашли пустую моторную лодку "Казанку", на которой двое школьников 8 и 9 классов отправились на рыбалку по реке Ляпин. По данным регионального УМВД, лодка принадлежит отцу одного из подростков. По факту пропажи региональным СУ СКР возбуждено уголовное дело.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 августа. /ТАСС/. Власти Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ввели на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с пропажей двух детей на реке Ляпин. Об этом сообщил в среду ТАСС заведующий отделом по гражданской защите населения Березовского района Николай Поленов.

"В Березовском районе на реках пропали три человека. Два ребенка, уплывшие рыбачить на моторной лодке в районе сельского поселения Саранпауль, и мужчина на реке Северная Сосьва возле городского поселения Игрим. В связи с этими фактами принято решение ввести на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, режим ЧС необходим для координации действий спасателей при поиске пропавших. "Данные случаи не связаны между собой. <…> Дети и мужчина до сих пор не найдены", - добавил Поленов.

Ляпин - река, протекающая по территории Березовского района Югры. Ее протяженность 151 км, из которых 149 до Саранпауля - судоходны. Саранпауль - поселок в Березовском районе Югры с населением более 2,9 тыс. человек.