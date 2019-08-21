В одном из районов Югры ввели режим ЧС после пропажи двух школьников на реке

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 августа. /ТАСС/. Власти Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ввели на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с пропажей двух детей на реке Ляпин. Об этом сообщил в среду ТАСС заведующий отделом по гражданской защите населения Березовского района Николай Поленов.
В понедельник жители села Саранпауль нашли пустую моторную лодку "Казанку", на которой двое школьников 8 и 9 классов отправились на рыбалку по реке Ляпин. По данным регионального УМВД, лодка принадлежит отцу одного из подростков. По факту пропажи региональным СУ СКР возбуждено уголовное дело.
"В Березовском районе на реках пропали три человека. Два ребенка, уплывшие рыбачить на моторной лодке в районе сельского поселения Саранпауль, и мужчина на реке Северная Сосьва возле городского поселения Игрим. В связи с этими фактами принято решение ввести на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, режим ЧС необходим для координации действий спасателей при поиске пропавших. "Данные случаи не связаны между собой. <…> Дети и мужчина до сих пор не найдены", - добавил Поленов.
Ляпин - река, протекающая по территории Березовского района Югры. Ее протяженность 151 км, из которых 149 до Саранпауля - судоходны. Саранпауль - поселок в Березовском районе Югры с населением более 2,9 тыс. человек.