Летевший из Москвы в Надым самолет вынужденно сел в Сургуте из-за тумана

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Москвы в Надым (Ямало-Ненецкий автономный округ), в среду утром вынуждено сел в аэропорту Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) из-за непогоды в аэропорту назначения. Об этом ТАСС сообщили в справочной аэропорта Сургут.

"Сегодня в 07:59 по местному времени (05:59 мск) в Сургуте сел самолет авиакомпании S7 Airlines из Москвы в Надым. Из-за непогоды в Надыме. Вылет планируется в 12:05 по местному времени (10:05 мск)", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в справочной аэропорта Надыма, принять самолет помешал туман. "Он сел на запасном аэропорте в Сургуте", - сказала собеседница агентства.