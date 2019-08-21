Тюменская полиция изъяла контрафактный алкоголь на сумму более 3 млн рублей

ТАСС, 21 августа. Сотрудники тюменской полиции пресекли реализацию контрафактного алкоголя в городе Ишиме, в ходе оперативных действий изъято более 17 тыс. бутылок на общую сумму более 3 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального ГУ МВД в среду.

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе оперативной работы установили транспортное средство, на котором осуществлялась перевозка крупной партии контрафактной алкогольной продукции. <…> В ходе дальнейшей работы полицейские установили владельца немаркированного алкоголя, им оказался ранее судимый неработающий 44-летний уроженец города Ишима. Также установлены места хранения контрафакта, одно из них принадлежит родному брату злоумышленника", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в общей сложности из незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции изъято около 17 тысяч бутылок на сумму более 3 млн рублей. Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в крупном размере").