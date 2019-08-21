В поисках двух пропавших школьников в Югре задействуют вертолет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 августа. /ТАСС/. Спасатели задействуют вертолет Ми-8 в поисках двух детей, пропавших в понедельник на реке Ляпин в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом сообщили журналистам в среду в информационно-аналитическом отделе "Центроспас-Югории".

19 августа жители села Саранпауль нашли пустую моторную лодку "Казанку", на которой двое школьников 8-го и 9-го классов отправились на рыбалку по реке Ляпин. По данным регионального УМВД, лодка принадлежит отцу одного из подростков. По факту пропажи региональным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело. В связи с пропажей детей в Березовском районе введен режим ЧС.

"Третий день спасатели "Центроспас-Югории" ищут детей, которые отправились 19 августа на рыбалку и без вести пропали в Березовском районе. Поисковая группа обследовала район предполагаемого утопления с помощью специального оборудования. <…> 21 августа группа спасателей продолжает поисковую операцию. К поискам мальчиков будет привлечен вертолет Ми-8, который совершит облет территории, на которой могут находиться пропавшие дети", - говорится в сообщении.