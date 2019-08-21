Прокуратура Кургана нашла нарушения у владельца попавшего в ДТП автобуса

ТАСС, 21 августа. Сотрудники курганской прокуратуры нашли нарушения у перевозчика, организовавшего рейс автобуса, который опрокинулся в Куртамышском районе, в результате чего пострадали 16 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.
"В ходе надзорных мероприятий установлено, что перевозка пассажиров была организована индивидуальным предпринимателем, в деятельности которого выявлены многочисленные нарушения законодательства, регламентирующего безопасность перевозок", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, перевозчик выпускал два транспортных средства на линию с неработающими ремнями безопасности, а также неисправными осветительными приборами, также установлено, что при приеме на работу водителей не проводился их предварительный медицинский осмотр, допускались нарушения порядка прохождения профессионального отбора и обучения работников, проведения инструктажей.
"Водители транспортных средств привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ ("Управление транспортным средством при наличии неисправностей") в виде штрафов по 500 рублей. В отношении главного механика составлено три протокола об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых ему назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 15 тыс. рублей. Эксплуатация транспортных средств приостановлена до устранения выявленных неисправностей", - уточняется в сообщении.
В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное производство и составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией.
10 августа 16 пассажиров, в том числе ребенок, пострадали в результате съезда в кювет рейсового автобуса в Куртамышском районе Курганской области, всего в машине находились 47 человек. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".