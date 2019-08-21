Прокуратура Кургана нашла нарушения у владельца попавшего в ДТП автобуса

ТАСС, 21 августа. Сотрудники курганской прокуратуры нашли нарушения у перевозчика, организовавшего рейс автобуса, который опрокинулся в Куртамышском районе, в результате чего пострадали 16 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что перевозка пассажиров была организована индивидуальным предпринимателем, в деятельности которого выявлены многочисленные нарушения законодательства, регламентирующего безопасность перевозок", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, перевозчик выпускал два транспортных средства на линию с неработающими ремнями безопасности, а также неисправными осветительными приборами, также установлено, что при приеме на работу водителей не проводился их предварительный медицинский осмотр, допускались нарушения порядка прохождения профессионального отбора и обучения работников, проведения инструктажей.