Четвертый энергоблок Белоярской АЭС на Урале набирает мощность после остановки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Четвертый энергоблок Белоярской АЭС в Свердловской области подключен и набирает мощность после остановки из-за ложного срабатывания защитной системы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Росэнергоатома.

"Энергоблок № 4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС перешел в режим набора мощности", - отмечается в сообщении.

Четвертый энергоблок с реактором БН-800 был остановлен 18 августа в 09:15 (07:15 мск) из-за ложного срабатывания одной из защитных систем. Третий энергоблок продолжал работу. Радиационный фон в окрестностях станции сохранялся на уровне естественного фона.

Это уже второе за лето отключение четвертого энергоблока Белоярской АЭС. 12 июля он был отключен после получения сигнала о неисправности одного из конденсаторов генераторного выключателя и возобновил работу 16 июля.

БН-800 относится к реакторам замкнутого цикла, он был запущен 10 декабря 2015 года. Сама Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).