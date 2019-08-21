Осужденный в Югре экс-чиновник вернет почти 1 млн рублей полученной взятки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 августа. /ТАСС/. Прокуратура взыскала с бывшего заместителя главы администрации города Лангепас (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Андрея Миниахметова сумму полученной им взятки в размере 950 тыс. рублей, за которую он был осужден. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

25 апреля решением апелляционной инстанции суда ХМАО Миниахметов был приговорен к 7,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и 6 млн рублей штрафа по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере"). Экс-чиновнику на 5 лет запрещено занимать должности, связанные с осуществлением организационно- распорядительных функций и административно-хозяйственной деятельности. Как установил суд, взятку в 1 млн рублей Миниахметов получил в мае 2016 года от руководителя одного из местных коммерческих предприятий ЖКХ за покровительство, в том числе в получении субсидий, а также непринятие мер в случае ненадлежащего исполнения организацией взятых на себя обязательств.

"Миниахметов в 2016 году, когда было возбуждено уголовное дело, вернул 50 тыс. рублей из суммы, полученной им взятки в 1 млн рублей. Установить, где остальные деньги в суде не удалось. Из-за этого прокурор был вынужден обратиться в суд с иском. Суд взыскал с осужденного в доход государства 950 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело Миниахметова, курировавшего вопросы ЖКХ Лангепаса, дважды рассматривал Лангепасский городской суд. Однако прокуратура обжаловала вынесенные решения, поскольку посчитала, что суд неправильно квалифицировал действия экс-главы города и назначал несоразмерное тяжести обвинения наказание. Так, 16 января 2018 года он был приговорен к штрафу в 2,5 млн рублей и освобожден из-под стражи в зале суда, а 25 сентября того же года - к 7,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет и штрафу в 40 млн рублей.