Водитель грузовика, врезавшегося в микроавтобус в Челябинске, в момент ДТП был пьян

ТАСС, 21 августа. Водитель грузового автомобиля "КамАЗ", который в ночь на 20 августа в Челябинске врезался в микроавтобус Peugeot, находился в состоянии опьянения, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"При освидетельствовании водителя автомобиля "КамАЗ" установлено, что он находился в состоянии опьянения", - говорится в сообщении пресс-службы.