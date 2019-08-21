Водитель грузовика, врезавшегося в микроавтобус в Челябинске, в момент ДТП был пьян

ТАСС, 21 августа. Водитель грузового автомобиля "КамАЗ", который в ночь на 20 августа в Челябинске врезался в микроавтобус Peugeot, находился в состоянии опьянения, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"При освидетельствовании водителя автомобиля "КамАЗ" установлено, что он находился в состоянии опьянения", - говорится в сообщении пресс-службы.
В его отношении возбуждено и расследуется уголовное дело. Из-за того, что одна из пострадавших в ДТП скончалась, преступление будет квалифицировано по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, находящимся за управлением транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Водитель задержан и находится в изоляторе временного содержания. Следствие будет просить суд заключить его под стражу, добавили в пресс-службе.
Грузовой автомобиль "КамАЗ" врезался в микроавтобус в Челябинске в ночь на 20 августа. Травмы различной степени тяжести получили 13 человек, в том числе водитель грузового автомобиля и его пассажир. Тяжело была ранена и позже скончалась в больнице 17-летняя девушка, находившаяся в микроавтобусе.