Сеть опорных школ РАН начнет работать в Челябинской области с сентября

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) запускает с 1 сентября в Челябинской области вторую по величине региональную сеть опорных школ. Об этом в среду журналистам сообщил секретарь комиссии РАН по научно-организационной поддержке базовых школ академии Александр Соломатин.

"Целых пять школ становятся опорными для РАН в Челябинской области. Можно сказать, что это выдающийся результат для отечественной системы образования, потому что всего в этот проект были включены 32 региона, 108 школ. И пять школ - это один из максимально возможных вариантов, который был получен. Больше только в Московской области, где шесть таких школ. <…> Официальный старт проекта с 1 сентября этого года. К этому времени все школы страны, участвующие в проекте, внесли изменения в учебные планы, подумали о корректировке курсов в учебном плане, курсов внеурочной деятельности, различных мероприятий в рамках дополнительного образования", - сказал секретарь комиссии.

По словам Соломатина, создание базовых школ призвано решить проблему нехватки молодых ученых в научно-исследовательских организациях регионов и страны в целом. "Мы внесли специальные изменения в устав РАН. Теперь академики, члены-корреспонденты, профессора РАН смогут приезжать в базовые школы, для того чтобы проводить для детей, для учителей мастер-классы, лекции, консультации, оказывать индивидуальную поддержку обучающимся. Кроме того, будут проводить повышение квалификации для педагогов, которые работают с этими детьми. <…> Ведущие ученые, исследователи должны привлекать к научным исследованиям обучающихся основной и средней школы, которые в дальнейшем могут связать свою жизнь с исследованиями и с карьерой в сфере высоких технологий. Объявляя этот проект, РАН считает, что решение этой проблемы лежит за школьной партой", - рассказал секретарь комиссии.

Он добавил, что школы отбирала в проект академия на основе показателей качества образования в них и на основе успехов, которых они достигли. В среду Соломатин посетил Челябинск в рамках рабочей поездки, во время которой побывал в опорных школах РАН.