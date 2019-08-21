Гордума Салехарда досрочно прекратила полномочия депутата из-за взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Городская дума Салехарда приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Мкояна Андраника, который был осужден за дачу взятки в крупном размере, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе думы.

"На состоявшемся 21 августа внеочередном заседании городской думы было принято единогласное решение о досрочном прекращении полномочий депутата Мкояна Андраника Шаваршовича", - сказали в пресс-службе.

Салехардский городской суд 30 апреля признал гендиректора строительной компании "ЯмалЖилСтрой" Мкояна Андраника виновным в даче взятки сотрудникам территориального управления Росрыболовства в размере 200 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу 15 июля. Подсудимому был назначен штраф в 12 млн рублей, который он выплатил накануне.

Также приговор предполагает лишение права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях в течение пяти лет. В связи с этим прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) потребовала лишить депутата полномочий.