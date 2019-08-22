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Рейсы до Тюмени перенаправили в Екатеринбург из-за сильного тумана

Аэропорт Кольцово принял пять рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Энфиды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Аэропорт в Тюмени из-за сильного тумана не смог принять пять рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Энфиды (Тунис). Они были перенаправлены в Екатеринбург, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Кольцово (Екатеринбург) в четверг.

"Из-за сильного тумана в Тюмени в аэропорт Кольцово прибыло пять рейсов: DP-449 Москва - Тюмень, FV-6451 Санкт-Петербург - Тюмень, SU-1502 и SU-1508 Москва - Тюмень, RL-8868 Энфида - Тюмень. С пассажирами работают представители авиакомпаний", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время все рейсы ожидают вылета в пункт назначения.

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