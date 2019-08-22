В Челябинской области девочка погибла от удара током, спасая брата

ЧЕЛЯБИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Девочка в Сосновском районе Челябинской области пыталась спасти малолетнего брата, который взялся за провод. В результате она сама получила травмы и скончалась от поражения электричеством, сообщила журналистам пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

"В ночь на 21 августа в лечебном учреждении Сосновского района скончалась 12-летняя девочка, поступившая в больницу с признаками поражения электрическим током. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности") УК РФ", - говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, девочка с 6-летним братом гуляли после дождя во дворе дома в поселке Кисегачинский. Во время прогулки мальчик взял в руку провод, его ударило током. Сестра пыталась отвести брата от опоры, но тоже получила электротравму. Родственники детей вытащили их из зоны поражения и отвезли в больницу. Мальчик находится в реанимации.