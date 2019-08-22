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В Екатеринбурге неизвестные избили актеров "Коляда-театра"

Инцидент произошел в среду вечером, полиция проводит проверку
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Неизвестные избили в Екатеринбурге актеров "Коляда-театра" Тараса Поддубного и Мурада Хабимлекова. Инцидент произошел в среду вечером, сообщил в четверг ТАСС Поддубный.

"Инцидент произошел, когда мы вышли из театра, около 22:00 (20:00 мск). Толпа молодых людей подошла к нам, возникла потасовка. Нас было пять человек, их - в два раза больше. Они были очень агрессивные, явно невменяемые. В результате завязавшейся драки я получил несколько ушибов, такие же травмы и у моего коллеги Мурада Халимбекова", - сказал актер.

По его словам, после драки лица, совершившие нападение, скрылась.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу агентству сообщили, что в полицию ночью поступило заявление о нападении от пострадавших.

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к инциденту. Пострадавшие направлены на судебно-медицинское освидетельствование для установления тяжести причиненного вреда здоровью", - сказали в пресс-службе.

"Коляда-театр" считается одним из ведущих провинциальных театров России.

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