По факту ДТП с тремя погибшими в Курганской области возбуждено уголовное дело

ТАСС, 22 августа. Уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли две женщины и ребенок 2010 года рождения, возбуждено в Курганской области, сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по региону в четверг.

"Уголовное дело по факту ДТП возбуждено по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - сказали в пресс-службе.

ДТП произошло 21 августа в Варгашинском районе - на 310-м километре дороги "Иртыш" столкнулись Kia Rio и Kia Sportage. Погибли пассажиры Kia Rio - мальчик 2010 года рождения и женщина 1957 года рождения, а также пассажирка Kia Sportage 1960 года рождения. Все погибшие располагались на задних сиденьях своих автомобилей. Девочка 2015 года рождения, находившаяся в удерживающем устройстве на заднем сиденье Kia Rio, не пострадала.

В аварии травмы получили еще три человека, среди них подросток 2004 года рождения.