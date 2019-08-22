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В Челябинской области найден мертвым контрактник

Военнослужащего обнаружили с огнестрельным ранением

ЧЕЛЯБИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Военнослужащий по контракту войск Росгвардии найден мертвым в городе Снежинске Челябинской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Контрактника обнаружили с огнестрельным ранением. "В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели военнослужащего [войск Росгвардии] по контракту. По предварительным данным, причины трагедии не связаны с его служебной деятельностью и носят исключительно личный характер", - сказал собеседник агентства.

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