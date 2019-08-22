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В Югре пять человек пострадали при столкновении трех автомобилей

ДТП произошло на Нефтеюганском шоссе в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 августа. /ТАСС/. Столкновение трех легковых автомобилей произошло в четверг днем на Нефтеюганском шоссе в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). Пять человек госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе городского отдела полиции.

"По предварительным данным, в четверг около 11:30 по местному времени (09:30 мск) на Нефтеюганском шоссе в Сургуте столкнулись три легковушки - Volkswagen и две Toyota. В результате пять человек получили травмы различной степени тяжести. Один из пассажиров в реанимации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди пострадавших юноша 2003 года рождения. Сотрудники полиции выясняют причины ДТП.

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