Свердловская область возглавила медиарейтинг инвестпривлекательности регионов АСИ в июле

ТАСС, 22 августа. Свердловская область по итогам июля заняла первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, составленном Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) на основе данных компании "Медиалогия", сообщила в четверг пресс-служба АСИ.

"Проведение международной выставки ИННОПРОМ, большое количество гостей и участников, активное освещение мероприятия в СМИ позволили Свердловской области стать лидером медиарейтинга в июле. Коллеги провели масштабную работу, которая, безусловно, положительно повлияет на качество бизнес-среды в регионе", - цитирует пресс-служба гендиректора АСИ Светлану Чупшеву.

Второе место в рейтинге занял Санкт-Петербург, третье место - у Москвы, замыкают пятерку лидеров Московская область и Якутия.

Медиарейтинг АСИ формируется на основе упоминаний в федеральных и региональных СМИ деятельности по улучшению инвестиционного и делового климата регионов России. В качестве объектов для оценки выступают показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который по поручению президента России с 2014 года АСИ измеряет совместно с ведущими деловыми объединениями.