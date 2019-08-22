УЭХК сформировал портфель заказов на производство 20 промышленных 3D-принтеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Портфель заказов на новый промышленный 3D-принтер, созданный специалистами Росатома, составляет 20 единиц. Как сообщил в четверг ТАСС гендиректор Уральского электрохимического комбината (УЭХК) Александр Белоусов, первые принтеры отправятся заказчикам до конца 2019 года.

"Портфель заказов сейчас насчитывает 20 штук, в этом году надо сделать два. Сроки производства по остальным пока не определены, но это ближайшее будущее", - сказал он.

Белоусов не назвал конечных заказчиков оборудования и стоимость единицы, но отметил, что поставки принтеров будут осуществляться структурам Росатома, кроме того, в приобретении 3D-принтеров также заинтересован Роскосмос.

Ранее первый российский двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер для печати из металлических порошков, созданный специалистами Росатома, был запущен в опытную эксплуатацию на площадке ООО "НПО "Центротех" (предприятие топливной компании Росатома "ТВЭЛ") в Новоуральске Свердловской области.

Новый принтер - результат совместной работы УЭХК, НПО "Центротех" и еще нескольких предприятий и научных институтов госкорпорации "Росатом", усилия которых объединил отраслевой интегратор - "Русатом - Аддитивные технологии".

УЭХК - ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс "ТВЭЛ". В УЭХК сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.