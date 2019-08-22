В ТОСЭР "Новоуральск" до конца 2019 года планируют зайти четыре резидента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Четыре компании планируют стать резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Новоуральске (Свердловская область) до конца 2019 года. Таким образом их общее число будет увеличено до пяти, сообщил в четверг ТАСС генеральный директор Уральского электрохимического комбината (УЭХК) Александр Белоусов.

"Один резидент у нас уже зарегистрирован (Уральский завод капитального ремонта - прим. ТАСС). Еще с одним у нас договоренности достигнуты, в ближайшее время мы его на площадку заведем. Всего у нас четыре заявки есть. Если все получится, то до конца года все четверо зайдут", - сказал Белоусов.

Первым резидентом (ТОСЭР) в Новоуральске стал Уральский завод капитального ремонта, который организует предприятие по обслуживанию заводов, в том числе, ремонту промышленного оборудования и станков. По данным Министерства инвестиций и развития Свердловской области, в настоящее время в перечне потенциальных резидентов ТОР "Новоуральск" находится около 25 компаний.

Статус ТОСЭР присвоен Новоуральску в феврале 2019 года. Развитием территории занимается Уральский электрохимический завод (УЭХК) - ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". В АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.