Актер "Коляда-театра" из-за избиения не сможет сыграть на премьере спектакля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Актер "Коляда-тетра" Мурад Халимбеков, пострадавший в драке с группой неизвестных 21 августа, не сможет выступить на премьере спектакля "Калигула", где он исполняет главную роль. Об этом актер сообщил ТАСС в четверг.

"Во время вчерашней потасовки меня ударили кирпичом по голове, задело левое ухо и щеку. После инцидента мне пришлось обратиться в травмпункт, где мне перебинтовали голову. Из-за этого я не смогу выступить на премьере спектакля "Калигула" Николая Коляды, где я исполняю главную роль", - сказал Халимбеков.

По его словам, премьера спектакля запланирована на 1 сентября, а с перевязанной головой ему ходить придется не менее недели. "Николай Владимирович [Коляда] сделал два состава на этот спектакль, и в день премьеры вместо меня выступит Игорь Баркарь. Сейчас он будет репетировать, пока я хожу с перевязанной головой", - добавил актер.

Инцидент с участием актеров "Коляда-театра" Тараса Поддубного и Мурада Халимбекова произошел поздно вечером 21 августа. Компания, предположительно, из 10 человек устроила драку с актерами. Полиция Екатеринбурга выясняет обстоятельства происшествия.

"Коляда-театр" был основан в Екатеринбурге в 2001 году. На сегодняшний день он считается одним из ведущих провинциальных театров России.